Der Landeswahlleiter hat den Antrag von Kreiswahlleiter Otto Rubly abgelehnt, die Landtagswahl als reine Briefwahl durchzuführen. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagabend mit. Der Landeswahlleiter begründet seine Entscheidung damit, dass die Einschränkungen der Corona-Pandemie und die Prognose des aktuellen Infektionsgeschehens keine reine Briefwahl rechtfertigen.

Aufgrund der aktuellen Infektionslage im Kreis – am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Rate bei 22,8, am Tag zuvor bei 41,3 – gehe man nicht davon aus, dass es zu einer „Abweichung von der derzeitigen Situation“ kommt, „die auf einen sprunghaften Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung bei zunehmender Dynamik in der Region schließen ließe“, heißt es in der Begründung aus Mainz. Grundlage ist eine Einschätzung des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Mainz.

Hygienekonzepte in den Wahllokalen

Das bedeutet: Der Landeswahlleiter hält an der Stimmabgabe in den Wahllokalen vor Ort fest. Um Wähler und Wahlvorstände in den Wahllokalen zu schützen, habe man Hygienekonzepte für die Wahllokale aufgelegt, die bei Bedarf angepasst würden. Mit Blick auf gesundheitlich vorbelastete Wahlberechtigte, heißt es in dem Schreiben aus Mainz, sei eine mögliche Gefährdung durch die Beantragung eines Wahlscheins (der Briefwahl) „von vornherein auszuschließen“.

Die Kreisverwaltung kritisierte die Entscheidung des Landeswahlleiters, der „sehr einseitig im Wahlgesetz geblättert“ habe. Das Ansinnen des Kreiswahlleiters Rubly und der Bürgermeister der Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein, Andreas Müller, und Kusel-Altenglan, Stefan Spitzer, sei es gewesen, durch Kontaktbeschränkungen der Gefahr von Ansteckung vorzubeugen. Rubly hätte diesbezüglich aus Mainz „eine andere Abwägungsentscheidung für sinnvoller gehalten.