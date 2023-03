Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die gebürtige Ukrainerin Antonia Jung lebt seit 22 Jahren in Deutschland. Sie ist in Kiew aufgewachsen, wo ihre Eltern, die Schwester und Neffen noch heute leben. Sie kann also aus erster Hand von den aktuellen Ereignissen in der Ukraine berichten. Und sie ist sich sicher: „Das ukrainische Volk wird sich nicht beugen.“

Seit September betreiben Antonia und Achim Jung den Campingplatz am Königsberg in Wolfstein. Die gebürtige Ukrainerin Antonia weiß noch genau, was ihr durch den Kopf ging, als sie vom