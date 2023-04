Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehrere Male wurde der Termin verschoben, jetzt hat’s mit der Stippvisite endlich geklappt. Am Samstag spielten die „Anonyme Giddarischde“ auf dem Gelände der Realschule plus in Wolfstein. Sie stießen mit flotten Rhythmen im populären Pfälzer Slang auf breite Zustimmung des Publikums.

Wobei: anonym? Das war vielleicht einmal! Auch wenn es die sechs Musiker tunlichst vermeiden, ihre vollen Namen auf der eigenen Homepage preiszugeben, sind sie dank ihres musikalischen