Noch wird hier und da gewerkelt, doch schon am Sonntag soll es losgehen: Annika Harth erweitert ihr Konzept und eröffnet ein weiteres Fitnessstudio in der Kreisstadt. Diesmal kommen auch Männer zum Zug.

Dass sie einmal ein Fitnessangebot auch für Männer schaffen will, habe sie eigentlich schon von Anfang an, das heißt seit Eröffnung ihres „Ladys fit“ vor knapp zwei Jahren, gewusst. „Dass es aber nochmal ein richtiges Gym wird, hätte ich damals nicht gedacht“, sagt Annika Harth freudestrahlend. Bei einem Rundgang zeigt die 33-jährige Kuselerin ihr neues türkises „Baby“, das sozusagen das „Brüderchen“ ihres bisherigen knallpinken Frauen-Fitnessstudios ist: Auf rund 220 Quadratmetern, verteilt auf zwei größere Räume, erstreckt sich das „Complete fit“, das künftig sowohl Frauen als auch Männern offen steht. Beide Studios haben getrennte Eingänge, Umkleiden, Trainingsbereiche – lediglich eine Glastür sowie der gemeinsame Empfangsbereich mit Theke und Getränkebar trennen beide Studios voneinander. „Es ist ein Club, aber verschiedene, in sich geschlossene Konzepte“, erklärt Harth und verweist auf ihre Dachmarke „Fit & Fam“, die beide Fitnessstudios sowie den „Kids Sportsclub“ vereint.

Lange habe sie sich Gedanken gemacht, welche Geräte sie für das neue Studio anschaffen will, erzählt die diplomierte Sport- und Fitnesstrainerin. Schließlich sei ihr eines ganz wichtig gewesen: dass es eben kein „klassischer Pumperschuppen“ wird, kein „unpersönlicher Gerätebunker“. Im Gegenteil: Ein angenehmes Ambiente sei ihr wichtig, ein Gefühl wie in einem „Fitness-Wohnzimmer“. „Viele sagen: ,Es ist ja gar nicht so groß’, aber es ist alles da, was man braucht“, sagt Harth und zeigt ein paar ihrer neuen Geräte: etwa den „Functional Tower“, ein Turm mit verschiedenen Stationen, an denen der ganze Körper trainiert werden soll. Künftig wolle sie auch Präventionskurse in Kooperation mit Krankenkassen anbieten, zudem weitere Sportkurse in kleinen Gruppen anbieten.

Im neuen Fitnessstudio dominiert die Farbe Türkis. Foto: Michelle Pfeifer

„Open Gym“ am Sonntagnachmittag

Im anderen Raum mit Fokus auf den Oberkörper deutet Harth auf zehn Geräte, die alle im Stehen bedient werden. „Ein alltagsnahes, natürliches Training“, sagt die Sportlerin und erklärt: Menschen mit Bürojobs, die ohnehin den ganzen Tag sitzen, kommen in Fitnessstudios und setzen sich an den Geräten grade schon wieder auf den Hosenboden. Das solle hier anders sein.

Noch wird beim Besuch der RHEINPFALZ Ende der Woche in den neuen Räumen für jedermann fleißig gewerkelt: Die Tür zur Umkleide fehlt noch, ein paar Geräte werden noch geliefert, Wandtattoos und die passende Beleuchtung stehen noch aus. Auch im gemeinsamen Empfangsbereich soll sich noch was tun, das Magenta ein wenig Platz machen für das Türkis des „Brüderchens“. Bis Sonntag jedoch sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die bereits im Dezember starteten, spätestens ab Montag werde dann im neuen Studio trainiert, geschwitzt, gestrampelt. Von 13 bis 16 Uhr haben Interessierte am Sonntag die Gelegenheit, sich in den neuen (und alten) Räumen umzuschauen und sich zu informieren, kündigt Harth an.

Mit dem neuen Studio gibt’s künftig männliche Verstärkung für das bislang weibliche Trainerteam: Zwei neue Trainer ergänzen die Mannschaft, erzählt die Kuselerin, die außerdem zwei Servicekräfte und sechs Kursleiter beschäftigt. Harth hat noch einige weitere Dinge auf der Agenda stehen: So sollen Kooperationen mit Kitas und Schulen künftig forciert, ein Wellnessraum installiert und Nahrungsergänzungen unter der eigenen Marke angeboten werden.

„Schon viele neue Mitgliedschaften“

2021 ist die 33-Jährige, die ursprünglich Grundschullehrerin werden wollte, mit einem Studio für Gruppen-Fitnesskurse im ehemaligen Gaswerk am Kuseler Bahnhof gestartet. Bereits ein Jahr später zog sie in die vorderen Räume des früheren Elektromarkts Rech, wo sie zusätzlich zum Kursangebot für Kinder sowie jedermann ihr „Ladys fit“, ein Fitnessstudio ausschließlich für Frauen, eröffnete. Und das komme gut an – wohl auch, da es sowas laut Harth „weit und breit nirgends“ gibt. So trainierten auch Frauen über die Kreisgrenze hinaus, beispielsweise aus dem benachbarten Saarland, im Kuseler „Ladys fit“, in dem selbst Hantelbänke und Gewichtscheiben mit pinken Details versehen sind.

Der pinke Trainingsraum ist Frauen vorbehalten. Foto: Michelle Pfeifer

Die Farbe jedoch hat einige Männer offenbar nicht abgeschreckt: Bereits im ersten Jahr habe es Anfragen von Männern gegeben, die sich nach Trainingsmöglickeiten erkundigten, erzählt die Kuselerin. Sie finde zunehmend Freude am Unternehmertum, verzeichne nach eigenen Angaben schon „viele neue Mitgliedschaften“ für das neue Studio. „Ich freue mich auf das neue Klientel.“