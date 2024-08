Im Herbst findet auf Burg Lichtenberg ein Zirkus- und Theaterprojekt statt. Es trägt den Titel „Zirkus Pö á Pö“ und richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahre.

In der ersten Herbstferienwoche – vom 14. bis zum 18. Oktober – findet auf Burg Lichtenberg das Projekt „Zirkus Pö á Pö“ statt. Mit dem Theaterpädagogen, Clown und Jongleur Christian Bechinger und dem Artisten und Jongleur Tim Liebel können junge Leute Zirkusluft schnuppern.

Trainiert wird zum Beispiel das Jonglieren. Dabei kommt es auf Geschicklichkeit, Ballgefühl, Koordination, Ausdauer und Disziplin an – verbunden mit Teamfähigkeit und Spaß. „Über die Tage werden durch das Zusammenspiel von Körpergefühl und Wiederholungen der Flugbahnen jene besonderen Bewegungsabläufe möglich – die Jonglage“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Ein weiteres Thema ist das Theaterspiel respektive die Clownerie: In Kleingruppen werden Szenen entwickelt und wiederholbar gemacht. Hierbei wird zum Beispiel ein Augenmerk auf laute und deutliche Aussprache gelegt. Nonverbal hingegen kann bei Clown-Nummern gearbeitet werden: „Das bietet gerade Kindern mit wenig oder keinen Sprachkenntnissen Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten spielerisch in den Sketchen beziehungsweise Stücken einzubringen“, heißt es in der Mitteilung.

Abschlussaufführung am Ende

Am Ende soll es eine Abschlussaufführung geben. Die Kurseinheiten an den fünf Tagen dauern jeweils von 10 bis 17 Uhr – mit Pausen. 16 bis 24 Kinder können teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 120 Euro. Anmeldungen sind bei der Burgverwaltung unter Telefon 06381 8429 (ab 12 Uhr) und per Mail an burg-lichtenberg@kv-kus.de möglich.