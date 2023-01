Von Montag, 30. Januar, bis Dienstag, 28. Februar, sind über die Internetseite www.siebenpfeiffer-gymnasium.de Anmeldungen für die fünfte Klassenstufe der Gemeinsamen Orientierungsstufe von Siebenpfeiffer-Gymnasium (SGK) und Realschule plus (RS+) möglich. Über den Reiter „Für zukünftige Schülerinnen und Schüler“ – zu finden oben rechts auf der Homepage – sind Informationen zur Gemeinsamen Orientierungsstufe und den angebotenen Profilen zu finden. Dort gelangen Interessierte dann auch zur Anmeldung. Anschließend sollen bei einem persönlichen Gespräch noch offene Fragen geklärt werden. Die Gespräche sind ohne Terminvereinbarung am Donnerstag, 9. Februar, und am Donnerstag, 16. Februar, von 12.50 bis 19 Uhr sowie von Freitag, 10. Februar, bis Freitag, 17. Februar, außer donnerstags, jeweils zwischen 7.50 und 14 Uhr möglich. Für ein Gespräch sind zehn bis 15 Minuten pro Kind eingeplant. Es wird jeweils ein Schulleitungsmitglied des SGK oder der RS+ beraten. Die Kinder können auch daran teilnehmen.

Info



Fragen zur Profilwahl und zum Leistungsniveau per E-Mail an gos-beratung@siebenpfeiffer-gymnasium.de, organisatorischen Fragen beantwortet das Sekretariat unter 06381 92300.