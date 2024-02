Die Anmeldung für die fünfte Klasse (Schuljahr 2024/2025) der Gemeinsamen Orientierungsstufe (GOS) von Realschule plus und Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel ist noch bis einschließlich Freitag, 1. März, möglich. Diese erfolgt wieder digital über die Internetseite www.siebenpfeiffer-gymnasium.de. Dort sind einer Mitteilung zufolge die Informationen zur GOS zusammengestellt. Individuelle Begrüßungsgespräche für die Kinder an der Schule können im Zuge des Online-Anmeldeprozesses vereinbart werden. Für Frage und Anliegen stehen Hendrik Steuer, Pädagogischer Koordinator der Realschule plus, und Sven Weyrich, Orientierungsstufenleiter des Siebenpfeiffer-Gymnasiums, zur Verfügung. Kontakt: gos-beratung@siebenpfeiffer-gymnasium.de. Organisatorische Fragen werden unter der Telefonnummer 06381 92300 beantwortet.