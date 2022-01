Die Anmeldung für die gemeinsame Orientierungsstufe von Siebenpfeiffer-Gymnasium und Realschule plus Kusel ist vom 31. Januar bis 28. Februar ausschließlich online möglich. Wie die Schule informiert, sind alle Informationen auf der Internetseite www.siebenpfeiffer-gymnasium.de verfügbar. Über den Reiter „Informationen und Downloads“ gelangt man zum Unterpunkt „Für zukünftige Schüler und Schülerinnen“. Ein Anmeldeformular für das kommende Schuljahr 2022/2023 muss online ausgefüllt werden, anschließend die erforderlichen Unterlagen zugeschickt werden. Lehrer der Realschule plus Kusel sowie des Siebenpfeiffer-Gymnasiums stehen für Fragen per Telefon oder Videokonferenz zur Verfügung, Kontakt unter gos-beratung@siebenpfeiffer-gymnasium.de stellen.

Zehntklässler der Realschule plus, welche die gymnasiale Oberstufe besuchen möchten, können sich am Dienstag, 8. Februar, zwischen 13 und 16 Uhr im Gymnasium anmelden. Sie müssen die Geburtsurkunde, das Halbjahreszeugnis der zehnten Klasse, den ausgefüllten Fächerwahlbogen und ihr Impfbuch mitbringen.