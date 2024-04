Seit der vergangenen Woche sind Anmeldungen für den 13. OIE-Triathlon in Baumholder möglich. Die entsprechenden Portale auf der Homepage sind freigeschaltet, teilt der Veranstalter, der Förderverein Triathlon und Stadtlauf Baumholder, mit.

Der 13. OIE-Triathlon in Baumholder geht am Sonntag, 16. Juni, über die Bühne, die Jugendlichen sind einen Tag früher, am Samstag, 15. Juni, beim Jugend-Triathlon an der Reihe. Bis 30. April können die Sportler dabei den Frühbucherrabatt nutzen. Dann zahlen Einzelathleten für die olympische Distanz oder den Jedermann-Wettbewerb 50 statt 60 Euro Startgebühr, in der Staffel sind 60 statt 75 Euro fällig.

Die olympische Distanz umfasst 1,5 Kilometer Schwimmen im Badesee, 36,5 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen. Sportler können die Strecken alleine oder im Team absolvieren. Für weniger Geübte bietet sich die Jedermann-Strecke an: 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen.

Nach erfolgreichen Wettbewerben in den vergangenen Jahren sind die Baumholder Organisatoren wieder Ausrichter für die RTV-Ligen sowie die Regionalliga. „Das macht uns schon etwas stolz und zeigt, dass wir hier in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Wettbewerb etabliert haben“, sagt dazu Orga-Chef Günter Heinz. Mehr als 200 Sportler werden erwartet. Rund 30 Sportler haben sich bereits angemeldet, seit die Anmelde-Plattform freigeschaltet ist, teilte Heinz mit. Die Anmeldung ist über www.baumholder-triathlon.de möglich.