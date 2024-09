Direkt nach der Straußrede fällt der Startschuss zur siebten Auflage des beliebten Laufs. Sechs Kilometer stehen für die Erwachsenen auf dem Programm.

Anmeldungen für den siebten Stadtlauf in Baumholder sind ab sofort möglich. Am Kirmessonntag, 15. September, können wieder sowohl Kinder in verschiedenen Altersklassen als auch Erwachsene an den Start in der Innenstadt gehen.

Die Kleinsten legen 200 Meter zurück die Erwachsenen sechs Kilometer. Die Anmeldegebühr beträgt vier Euro, für den Hauptlauf sind sechs Euro fällig.

Jahr für Jahr bereichern zahlreiche Läufer in allen Altersklassen das Kirmesgeschehen. Ursprungsgedanke des Fördervereins Triathlon und Stadtlauf Baumholder war es, die Kirmes zu beleben. Mittlerweile hat sich das Lauf-Event zu einem der Höhepunkte der Kirmes entwickelt. Los geht es um 15 Uhr, unmittelbar nach der Straußrede. Dabei halten die Veranstalter an der Änderung vom vergangenen Jahr fest: Erst starteten da die Erwachsenen, anschließend die Kinder in den verschiedenen Altersklassen. „Diese Änderung hat sich bewährt“, sagt Günter Heinz, der Kopf des Orga-Teams.

Voranmeldeschluss ist am 9. September. Am Veranstaltungstag sind aber noch Tagesmeldungen von 11 bis 14 Uhr im Wettkampfbüro in der Kennedyallee möglich. Die Nachmeldegebühr beträgt fünf Euro.

Weitere Infos und Anmeldungen im Internet unter www.baumholder-stadtlauf.de.