Kusel. Die Jugenddigitalwerkstatt des Projektes „Land L(i)eben“ bietet gemeinsam mit der Musikschule Kuseler Musikantenland den Workshop „Schreib Deinen Song“ an. Dort lernen die Teilnehmer, dass sie in der Regel ihr Tonstudio bereits in der Tasche mit sich tragen.

Wer ein Smartphone besitzt, kann eigene Lieder produzieren. Das wollen die Jugenddigitalwerkstatt und die Musikschule Kuseler Musikantenland den Teilnehmern zeigen. An vier Terminen können Jugendliche – das Angebot richtet sich an Zehn- bis 18-Jährige – lernen, wie das mit Hilfe von kostenfreien Apps möglich ist. Los geht’s am Samstag, 5. November, um 10.30 Uhr. Die Auftaktveranstaltung dauert nach Mitteilung der Kreisverwaltung Kusel eine Stunde. Die weiteren Termine spricht Kursleiter Sebastian Schmitt direkt mit den Kursteilnehmern ab. Mitzubringen ist lediglich das Smartphone.

Info



Anmeldungen sind möglich über die Internetseite www.land-lieben.de oder bei Sebastian Schmitt unter der Telefonnummer 0173 3411276, E-Mail seb-drums@gmx.de. Weitere Infos auch bei Marina Henn, Telefon 06381 424523, E-Mail marina.henn@kv-kus.de.