Am Donnerstag, 23. Juli, startet um 10 Uhr am Wanderbahnhof in Kusel die circa 50 Kilometer lange E-Bike-Tour der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan unter der Leitung von Petra Rübel. Mitzubringen ist das eigene E-Bike. Die Kosten betragen vier Euro pro Personen. Anmeldung unter Telefon 06381 60801-23 oder -27 ist erforderlich.