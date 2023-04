Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lothar Gerhard, seine Frau Martina sowie Steffi und Dieter Steinfeltz sind sauer. Grund ist der Ratsbeschluss, die Wiesenstraße in Sand nicht zu asphaltieren. Angeblich weil die Anlieger es so wollten. Ortsbürgermeister Thomas Wolf hatte in der Sitzung aus E-Mails zitiert. Das stimme aber so nicht, sagen die Anlieger.

„Wir sind grundsätzlich nicht gegen eine ordentliche Asphaltierung unserer Straße“, sagt Lothar Gerhard beim Ortstermin. Die Wiesenstraße, die keinen Bürgersteig hat, gleicht