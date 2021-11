Altenglan. Ein Jugendlicher aus dem Kreis Kusel ist Anfang Juli festgenommen worden, weil er seinen Stiefvater getötet haben soll. Er wird verdächtigt, den 44-jährigen Stiefvater in der gemeinsamen Wohnung derart verletzt zu haben, dass dieser noch in der Wohnung gestorben ist. Nun sind laut Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen, sie wirft dem Jugendlichen Totschlag vor und hat Anklage erhoben.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring am Dienstag mitteilte, versetzte ein mittlerweile 16-Jähriger seinem Stiefvater in Altenglan am späten Abend des 3. Juli zwei Messerstiche in den Bauch- und Brustbereich. Der 44-jährige Stiefvater verstarb infolgedessen kurze Zeit später am Tatort. Der heute 16-Jährige setzte selbst einen Notruf bei der Polizei ab und flüchtete aus der Wohnung. Wenige Stunden später wurde er am Ortsrand von der Polizei festgenommen.

Jugendlicher macht von seinem Schweigerecht Gebrauch

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen geschah die Tat in der Wohnung, nachdem der 16-Jährige nach Hause gekommen war und nachdem es zu einem Streit zwischen ihm und seinem Stiefvater gekommen war. Die Ermittlungen umfassten die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens. Der nun 16-Jährige machte im Ermittlungsverfahren von seinem Schweigerecht Gebrauch. Warum gestritten wurde und was das Tatmotiv war, konnte durch die Ermittlungen nicht geklärt werden.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft dem Jugendlichen Totschlag vor und hat Anklage zur Jugendkammer des Landgerichts Kaiserslautern erhoben. Der Jugendliche befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Das Landgericht wird nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.