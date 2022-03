Ein Autoanhänger hat sich am Dienstag auf der B420 selbstständig gemacht und ist in den Gegenverkehr geraten. Wie Sebastian Jung, stellvertretender Pressewart der Verbandsgemeindefeuerwehr Kusel-Altenglan, mitteilte, seien die Wehren Kusel und Konken gegen 15 Uhr alarmiert worden. Auf der B420, in Höhe des Bledesbacher Dorfgemeinschaftshauses, hatte sich der Anhänger samt Kupplung vom Fahrzeug gelöst und prallte auf ein entgegenkommendes Auto, das durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt wurde. Der Fahrer des Wagens musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die B420 war knapp zwei Stunden gesperrt. Im Rückstau, so Jung, ereignete sich ein weiterer Unfall.