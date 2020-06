In Herchweiler wurde ein Anhänger gestohlen, der laut Polizei vor einem Anwesen „In der Wanne“ abgestellt war. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Ordnungshüter im zwischen 14 Uhr Samstag und 6.15 Uhr am Sonntag. Der Anhänger der Marke „Humbaur“ sei mit einer blauen Plane abgedeckt gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.