In Rammelsbach sei am Montagabend eine Frau von einem Mann attackiert, zu Boden gestoßen und bedrängt worden, wurde am Dienstag mitgeteilt. Die Kriminalpolizei suche Zeugen für die Tat. Bei zwei Aspekte hätten sich jedoch durch die Ermittlungen Veränderungen zur ersten Mitteilung ergeben, informiert die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz auf Anfrage der RHEINPFALZ: sowohl was die Uhrzeit als auch was die Beschreibung der Sprache des Mannes betrifft. Dieser habe nämlich nicht „Deutsch mit ausländischem Akzent“ gesprochen, sondern vielmehr „Deutsch mit ortsunüblichem Akzent“, also vermutlich einen Dialekt aus einer anderen Region, erklärt die Pressesprecherin weiter. Die Tat sei nicht, wie ursprünglich genannt, gegen 20.30 Uhr geschehen, sondern vermutlich erst später, etwa zwischen 23 und 23.45 Uhr. Zeugen der Tat hätten sich bisher keine gemeldet.

Diese soll sich nahe des Spielplatzes ereignet haben, der Täter sei geflüchtet, hieß es bereits am Dienstag. Auch die Frau habe die Flucht ergriffen und sei auf dem Gehweg an der Bundesstraße von Verkehrsteilnehmern aufgegriffen, dann die Polizei verständigt worden. Der Angreifer wird als 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, mit dunklen Haaren und heller Hautfarbe beschrieben. Er soll dunkle Kleidung und helle Turnschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Kripo in Kaiserslautern unter 0631 3692620 entgegen.