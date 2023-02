Die Busse, die einige Kinder im Landkreis Kusel nutzen, um in die Kindertagesstätte zu fahren, sind in den Öffentlichen Personennahverkehr integriert. Das soll sich mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans künftig ändern. Wie Mathias Börtzler von der Kreisverwaltung am Freitag im Kreisentwicklungsausschuss erläuterte, werden die Kita-Kinder aktuell in Standard-Linienbussen zur Kita und wieder zurück gefahren. Kinder unter sechs Jahren müssten dabei aus Sicherheitsgründen von einer Aufsichtsperson begleitet werden, wenn sie nicht angeschnallt sind. Allerdings werde es zunehmend schwieriger, genügend Begleitpersonen zu finden. „Wir waren mal bei über 30, jetzt sind es 27 und bei Ausschreibungen tut sich auch nicht wirklich was“, erklärte er. Zudem sei auch der organisatorische Aufwand recht groß, da die Begleitpersonen beispielsweise nach der Fahrt zum Kindergarten auch wieder zurück zu ihrem Fahrzeug kommen müssten.

Die Verwaltung will die Kita-Kinder im Zuge der bevorstehenden Ausschreibung des Linienverkehrs künftig im freigestellten Verkehr in Kleinbussen mit altersgerechten Rückhaltesystemen, Anschnallgurten, befördern. Somit müssten auch keine Begleitpersonen mehr mitfahren. Der Nahverkehrsplan des Landkreises muss zunächst noch offengelegt, im Ausschuss behandelt und vom Kreistag beschlossen werden. Der Nahverkehrsplan gilt als Planungsgrundlage für die 2025 anstehende Ausschreibung des Linienverkehrs.