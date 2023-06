Es bleibt heiß, kühlt kurz leicht ab, ehe die Werte am Wochenende wieder auf die 30 Grad zusteuern. Auch wenn vor allem am Donnerstag hie und da Unwetter-Gefahr droht: Der heiß ersehnte anhaltende Regen lässt weiter auf sich warten.

Ein flaches Tief, welches sich in der Hitze über Südwesteuropa gebildet hat, steuert bis Freitag von Frankreich nach Polen. In seinem Vorfeld saugt es nochmals heiße Subtropikluft an, auf seiner Rückseite gelangt dann am Freitag aber angenehmere Luft von den Britischen Inseln her in unsere Region.

Im Übergangsbereich dieser Luftmassen droht Ungemach: Wo genau sich die Unwetter-Szenarien allerdings abspielen werden, lässt sich aber nicht vorhersagen. Am Wochenende sorgt ein Hochdruckgebiet wieder für freundliches Sommerwetter.

Vorhersage

Donnerstag: Sonne und durchziehende Wolken wechseln sich miteinander ab. Wahrscheinlich treten jedoch nur vereinzelt Regengüsse und Gewitter auf. Die Temperaturen klettern nochmals verbreitet über die 30-Grad–Marke, bevor im Laufe des Nachmittags und Abends ein auffrischender Südwest- bis Westwind Abkühlung bringt.

Freitag: Abgesehen von einigen längeren freundlichen Phasen, ziehen immer wieder Wolken vorüber. Vermutlich haben diese Wolken aber keinen Regen im Gepäck, weil die Luft ziemlich trocken ist. Die Temperaturen bewegen sich daher in einem angenehmeren Bereich als zuletzt. Der anfangs noch spürbare Wind flaut im Tagesverlauf ab.

Samstag: Es bleibt bei einer recht freundlichen Mischung aus reichlich Sonnenschein und meist nur lockeren Quellwolken. Dazu steigen die Temperaturen wieder an.

Sonntag: Nach oft sternenklarer und milder Nacht strahlt tagsüber wieder die Sonne von einem heiteren Himmel. Dabei können die Temperaturen am Nachmittag wieder die 30-Grad-Marke überschreiten. Für die Nacht auf Montag kündigen sich von Westen her einige erfrischende Regengüsse an.

Weiterer Trend

Nach leichter Wechselhaftigkeit mit örtlichen Schauern und wohltuender Abkühlphase zu Wochenbeginn wird es ab Wochenmitte wohl wieder sonniger und wärmer.