Angelika Burkart hat es geschafft: Am Sonntag wurde sie zur neuen Ohmbacher Ortsbürgermeisterin gewählt. Die 65-Jährige erhielt knapp 250 Ja-Stimmen.

„Ich bin erleichtert“, sagt Angelika Burkart im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das lange Warten bis zur Wahl sei kein allzu angenehmes Gefühl gewesen: „Das ist ja schon eine komische Sache, wenn man so lange in der Luft hängt“, fügt sie hinzu. Doch nun darf sie aufatmen: Burkart wurde am Sonntag zur neuen Ortsbürgermeisterin von Ohmbach gewählt. Der Posten war in der Gemeinde vakant, seit Gerhard Kauf trotz erfolgreichem Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen im Juni wenige Wochen später bei der konstituierenden Sitzung verkündete, das Amt nicht annehmen zu wollen. Daraufhin trat Burkart, bislang Erste Beigeordnete, als Einzelbewerberin an. Nach eigenen Angaben erhielt sie 247 Ja- und 40 Nein-Stimmen. Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal gibt mit 246 Ja-Stimmen im RHEINPFALZ-Gespräch eine minimale Abweichung an. Insgesamt sechs Stimmen seien ungültig gewesen.

Für Angelika Burkart hat dies aber keine Bedeutung: „86 Prozent sind ein tolles Ergebnis.“ Darauf habe sie gerne angestoßen. Burkart liegt die Dorfgemeinschaft in ihrer Heimatgemeinde am Herzen: Dafür will sie sich starkmachen. Gemeinsam mit den ortsansässigen Vereinen will sie besprechen, was in dieser Hinsicht in nächster Zeit so alles gemacht werden kann: „Damit es eine langfristige Planung gibt.“ Konkret stehe nun erst einmal St. Martin vor der Tür. Burkarts Sohn, der im Gemeinderat sitzt, habe darüber hinaus die Website der Ortsgemeinde bereits ein wenig aktualisiert.