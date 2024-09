Zurzeit hat Ohmbach keinen Ortsbürgermeister. Gerhard Kauf wurde im Juni zwar für eine weitere Amtszeit gewählt, hat in der konstituierenden Ratssitzung der Gemeinde einen Monat später jedoch mitgeteilt, das Amt nicht annehmen zu wollen – aus persönlichen Gründen, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte. Seine Nachfolgerin könnte Angelika Burkart heißen. Die 65-Jährige ist zurzeit Erste Beigeordnete in Ohmbach. Burkart stellt sich als Einzelbewerberin zur Neuwahl, die am 27. Oktober stattfindet. „Ich wohne schon zeit meines Lebens in Ohmbach“, sagt Burkart, die als Erzieherin gearbeitet hat und inzwischen im Ruhestand ist.

Ihre Heimatgemeinde liege ihr am Herzen und sie habe nun Zeit, sich für das Dorf einzusetzen. Burkart will sich nach eigener Aussage „engagieren, wo sie kann“, unter anderem das Vereinsleben fördern und auch der Jugend ein attraktives Ohmbach bieten. Ihr Sohn und ihre Schwiegertochter seien ebenfalls im Ortsgemeinderat.