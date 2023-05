Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen Hecht von einem Meter Länge: Solch ein Fang gelingt nicht alle Tage. Doch war die Ausbeute letztlich okay. So einige Forellen und weitere Fische sind in Kühltruhen von Klubmitgliedern gelandet. Die Angelfreunde Kohlbachtal haben mit dem Abfischen das Vereinsjahr abgeschlossen. Dabei war der Entenweiher erst kürzlich frisch befüllt worden.

Gut zehn Angler sitzen rund um das etwas größere der beiden Gewässer: Beim Entenweiher handelt es eigentlich um zwei Weiher, die an der L352 zwischen Frohnhofen und dem saarländischen