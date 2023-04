Der SV Kübelberg hat die Weichen für die neue Runde gestellt: Er geht mit einer leicht veränderten sportlichen Kommandostelle in die Saison 2023/24.

Nachdem Max Binder die Vereinsführung bereits im vergangenen Sommer informiert hatte, dass die zweite Saison als Trainer an der Seite von Tobias Reichow aus privaten Gründen auch seine letzte sein wird, ging es erst mal darum, Reichow für eine weitere Zusammenarbeit zu begeistern. Nach einer kurzen Überlegungszeit bekam der SVK grünes Licht von Reichow für eine weitere Saison. Er übernimmt damit die sportlichen Geschicke als alleinverantwortlicher Trainer.

Der Verein bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Max Binder für zwei erfolgreiche Jahre. Er habe „zusammen mit Tobi die Mannschaft jederzeit auf Kurs gehalten und stets die intern gesteckten Ziele erreicht“. Der SVK ist froh, dass Max Binder dem SV Kübelberg als Mittelfeldmotor erhalten bleibt und auch in der nächsten Saison, auf neuem Grün „in der Lach“, seine Fußballschuhe schnürt. Ein weiteres großes Lob ging an Reichow, der beim SVK „eine großartige Arbeit auf und neben dem Platz“ leiste und sich auf seiner ersten Trainerstation hervorragend eingelebt und gerade im zweiten Jahr prima entwickelt habe.

In der neue Runde unterstützt ihn Timo Kirsch als Co-Trainer. Er wird jedoch nach Ende dieser Saison aus gesundheitlichen Gründen als Spieler deutlich kürzertreten und Mannschaft beziehungsweise Trainer überwiegend von der Seitenlinie aus unterstützen. Wenn Not am Mann sein sollte, könnte es jedoch sein, dass er als Stand-by-Akteur noch mal in die Bresche springt.