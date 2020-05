Gegen kurz nach 13 Uhr wurden die Feuerwehren Kusel und Pfeffelbach am Donnerstag zu einem Einsatz in der Pfeffelbacher Hauptstraße alarmiert. Auslöser war ein Rauchmelder in einem Wohnhaus. Als die ersten Kräfte vor Ort waren, stellte sich schnell heraus, warum der Rauchmelder Alarm gegeben hatte: Essen war angebrannt. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude durch. Im Einsatz waren auch Rettungsdienst und Polizei.