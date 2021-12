Der vordere Teil der Außenanlage der Kita „Bremer Stadtmusikanten“ wird vorerst nicht angelegt. Grund: Die eingegangenen Angebote liegen über den kalkulierten Kosten.

Der Stadtrat hatte in seiner September-Sitzung dafür gestimmt, die Außenanlage der sogenannten Kita I von der Firma Ledig aus Kaiserslautern gestalten zu lassen, erinnerte die Beigeordnete Charlotte Jentsch (SPD). Maßgabe damals: Die Kosten für die Arbeiten sollten sich im Bereich von maximal 50.000 Euro bewegen. „Das war definitiv bei der Neuberechnung nicht mehr der Fall. Da fiel die Endsumme um 140 Prozent höher aus“, ergänzte Jentsch.

Zwei Angebote

Der Auftrag wurde neu ausgeschrieben. Zwei Angebote gingen ein. Das von der Firma Ledig eingereichte wies einen Betrag von knapp 83.000 Euro aus, das zweite überstieg diesen sogar um etwa 30.000 Euro. Obgleich sie diese Summen ebenfalls als sehr hoch einschätze, geht die Beigeordnete nicht davon aus, dass die Preise in naher Zukunft wieder sinken werden, meinte Jentsch. Stefan Wagner (CDU) warf ein, ob die Außenanlage „überhaupt so aufwendig ausgebaut werden muss“. Bürgermeister Jürgen Schneider (SPD) pflichtete ihm bei, sprach von der Möglichkeit „einer abgespeckten Version“, auch was die Gokartbahn betreffe.

Einstimmig beschloss der Stadtrat dafür, die Ausschreibung aufzuheben und das zuständige Ingenieurbüro zu beauftragen, eine günstigere Ausbauvariante vorzulegen. Die Arbeiten könnten dann im Frühjahr neu ausgeschrieben werden.

Arbeiten an Kita „Drei Freunde“

Im September 2018 begannen die Arbeiten am, im und rund das Gebäude. Der 1986 eingeweihte, achteckige Altbau war zu klein geworden. Aufgrund der Nachfrage, die unter anderem wegen des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kita-Platz für Zweijährige gestiegen ist, musste mehr Platz her.

Auch die zweite städtische Kita „Drei Freunde“ wird eine Frischzellenkur erhalten. Unter anderem werden die Toiletten ausgebaut, der Eingang barrierefrei gestaltet, ein separater Wickelraum und Schlafplätze geschaffen.