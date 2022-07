Wenn Vereine, Jugendhilfeverbände oder Einrichtungen Freizeiten oder soziale Bildung für Jugendliche anbieten, erhalten sie vom Landkreis dafür Zuschüsse. Vor der Pandemie ging es dabei vor allem um Ferienangebote mit Übernachtungen, meist im Sommer. Weil besonders Kinder und Jugendliche von den Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen stark betroffen waren und sind, hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, solche Angebote bis zum Ende des Jahres weiterhin mit erhöhten Sätzen zu fördern. Für Maßnahmen ab einem bis maximal zehn Tage Dauer beträgt der Zuschuss drei Euro pro Person und Tag, bei Übernachtungsfreizeiten einen Euro mehr. Zudem kann je fünf Teilnehmer eine Betreuungsperson gefördert werden. Die Verwaltung hatte zunächst vorgeschlagen, die Unterstützung bis zum Ende der Herbstferien zu verlängern, was im Ausschuss jedoch auf Widerspruch stieß. Nach Angabe von Kreisjugendpfleger Thorsten Ellmer entstanden dem Kreis im Vorjahr durch die erweiterte Unterstützung 800 Euro Mehrkosten.