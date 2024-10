In der Reihe „Geh-spräche am Ohmbachsee“ lädt Bewegungsbegleiterin Michele Jung Seniorinnen und Senioren zur nächsten Veranstaltung für kommenden Mittwoch, 6. November, von 10 bis 11 Uhr ein.

Treffpunkt ist der Parkplatz Nord (Grieser Seite). „Die Bewegungseinheiten beinhalten nicht nur entspannte Spaziergänge, sondern auch anregende Gedächtnisübungen“, kündigt Jung an. Ziel sei, nicht nur neue Bekanntschaften zu knüpfen, sondern auch fröhliche Gespräche zu führen. Das kostenfreie Angebot richte sich an ältere Menschen mit und ohne Rollator oder Rollstuhl. Die Länge der Wegstrecke und das Lauftempo werden stets an die Fitness der Teilnehmer angepasst. Jung betont: „Bewegung ist nicht nur förderlich für die körperliche Gesundheit, sondern auch ein Schlüssel für ein vitales und selbstständiges Leben im Alter.“ Teilnehmer dürften erleben, „wie Bewegung, Natur und gute Gesellschaft Hand in Hand gehen“.

Eine vorherige Anmeldung sei nicht zwingend erforderlich, aber gerne gesehen: unter Telefon 0160 5845582 (auch per Whatsapp) oder per E-Mail an info@best-you.de.