Reißt ein Aortenaneurysma, erreicht die Hälfte der Betroffenen nicht einmal mehr das Krankenhaus. Und von jenen, die rechtzeitig eingeliefert werden, überlebt ebenfalls nur die Hälfte. Umso wichtiger sind Vorbeugung und frühzeitige Behandlung. Fragen dazu beantwortet Peter von Flotow, Chefarzt der Angiologie am Kuseler Westpfalz-Klinikum, am Mittwoch, 9. Juni, in der RHEINPFALZ-Telefonsprechstunde.

Ein Aneurysma ist eine Erweiterung der Hauptschlagader. Am häufigsten ist dabei die Bauchaorta betroffen, unterhalb des Zwerchfells. „Das ist offenbar eine Schwachstelle unseres Körpers“, sagt von Flotow. Eine Schwachstelle, die vor allem ab dem 65. Lebensjahr gehäuft auftritt und von der Männer siebenmal häufiger betroffen sind als Frauen. Bei jedem 20. Mann ab 65 werde diese Erweiterung des Gefäßes festgestellt, die im schlimmsten Fall zu einer Ruptur führt.

Rauchen und Bluthochdruck als Risikofaktoren

Aktiv vorbeugen lässt sich nicht gegen diese Erkrankung, die vermutlich vor allem genetisch bedingt ist. Allerdings können Risikofaktoren reduziert werden. Dazu gehört das Rauchen ebenso wie Bluthochdruck oder sehr hohe Cholesterinwerte.

Daher ist es laut von Flotow umso wichtiger, dass speziell im kritischen Alter beobachtet wird, ob und in welchem Maße die Bauchaorta sich vergrößert.

In gesundem Zustand ist sie bei Frauen maximal 1,8, bei Männern bis zu 2,2 Zentimeter im Durchmesser. Vergrößert sich dieser Durchmesser auf über drei Zentimeter, spricht man von einem Aneurysma. Steigt der Durchschnitt auf fünf (Frauen) bis 5,5 Zentimeter, dann ist Eile geboten; dann ist das Risiko einer Ruptur sehr hoch. Das Perfide an dieser lebensbedrohlichen Situation: „Man merkt das selbst nicht. Das kann von einem auf den anderen Moment passieren“, sagt von Flotow.

Stent oder Prothese

Zwei Möglichkeiten haben die Ärzte, um bei einem bedrohlichen Aneurysma einzugreifen. Entweder wird minimalinvasiv durch die Leiste ein Stent in den betroffenen Bereich gesetzt; oder es wird in einer offenen Bauchoperation eine Prothese in die geschädigte Aorta eingebracht. Erstere Behandlung ist weniger gefährlicher beim Eingriff, die zweite Variante jedoch langfristiger. Daher hat die Wahl oft auch mit dem Alter des Patienten zu tun.

Ältere wählen den Stent und haben dann etwa 15 Jahre Ruhe. Jüngere tendieren zur OP. Im Gefäßzentrum des Westpfalz-Klinikums Kusel-Kaiserslautern werden laut von Flotow im Jahr etwas 70 Stents und 30 Prothesen eingesetzt.

Screening ab 50

Weil die Altersgruppe ab 65 Jahren besonders gefährdet ist, bezahlt laut von Flotow die Krankenkasse seit drei Jahren für sie ein Screening. Via Ultraschall wird unproblematisch und schmerzfrei überprüft, ob sich die Aorta verändert hat. Allerdings rät der Chefarzt auch schon Jüngeren – etwa ab 50 Jahre – zumindest alle fünf Jahre überprüfen zu lassen, ob sich die Aorta vergrößert.

Sprechstunde

Chefarzt Peter von Flotow, steht in der RHEINPFALZ-Telefonsprechstunde am Mittwoch, 9. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 06381 921218 für Fragen zur Verfügung.