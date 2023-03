Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Fritz-Walter-Stadion und in der Mercedes-Benz-Arena hat Andreas Stuber schon gearbeitet. Die derzeitige Arbeitsstätten des Hinzweilerers heißt Volkswagen-Arena. Stuber ist Greenkeeper und kümmert sich aktuell beim VfL Wolfsburg um die bestmögliche Bespielbarkeit der Plätze.

In Wolfsburg zählt Stuber zum „Team Arena“. Das heißt, er ist in einer Gruppe mit fünf weiteren Kollegen zuständig für den Rasen in der rund 30.000 Zuschauer