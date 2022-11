Im Polizistenmord-Prozess vor dem Landgericht in Kaiserslautern hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag für den Hauptangeklagten Andreas S. eine lebenslange Freiheitsstrafe für Mord in zwei Fällen gefordert. Es soll zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Dies hätte zur Folge, dass Andreas S. nicht nach 15 Jahren Haft auf freien Fuß kommen kann. Der Hauptangeklagte nutzte sein Schlusswort, um mit zunächst weinerlicher, dann trotziger Stimme Verantwortung von sich zu weisen. Er sprach von einem „mittelalterlichen Hexenprozess“.

