Im Prozess um den Polizistenmord von Ulmet birgt jeder Verhandlungstag neue Überraschungen. Am Donnerstag hat der Hauptangeklagte am späten Nachmittag seine Tatversion an die jüngsten Ermittlungsergebnisse angepasst. Zuvor hatte ihm ein vormaliger Freund ein miserables Charakterzeugnis ausgestellt.

Der Zeuge freundete sich nach eigener Aussage vor zehn oder zwölf Jahren mit Andreas S. an und hat die Patenschaft für drei dessen vier Kinder übernommen. Er sagte, es gehe ihm sehr schlecht,