In der Landeshauptstadt Lhasa den Glauben der tibetischen Pilger erfahren, den Mount Kailash aus weiter Entfernung sehen und mit den Ruinen Tsaparang und Tholing die letzten Zeugen eines ehemaligen Königreichs erkunden. An diesen und weiteren Erlebnissen möchte Reisefotograf Andreas Huber seine Gäste in der Live-Multivisionsshow „Faszination Tibet – Auf dem Dach der Welt zum heiligen Berg Kailash“ teilhaben lassen. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr im Horst-Eckel-Haus statt.

Resttickets gibt es an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten für 13 Euro. Reservierungen für die Abendkasse sind über die Internetseite www.saar-pfalz@lichtblicke.de möglich.