Andreas Horn ist seit Anfang Mai neuer Diakon in der protestantischen Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim. Seinem ersten Einsatz am 28. Mai fiebert er bereits entgegen. Eine Trauung steht an.

Der 50-jährige Herrschweiler-Pettersheimer ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Seit seinen Kindheitstagen ist er mit der Kirchengemeinde verbunden. Deren Förderverein übernimmt die