Andreas Hartenfels kehrt dem politischen Geschäft den Rücken. Im Interview mit Philipp Jung spricht er über die Höhen und Tiefen seiner Karriere – sowie über den neuen Alltag.

Herr Hartenfels, nach 15 Jahren verlassen Sie den rheinland-pfälzischen Landtag. Wie sehr fühlt sich das nach einem Einschnitt an?

Es ist ein starker Einschnitt, der aber nicht mit großer Trauer verbunden ist. Etwas, das ich gerne gemacht habe, geht zu Ende; gleichzeitig gibt es vieles, worauf ich mich freue. Ich bin nun nur noch Privatmensch – das heißt, der Druck, ständig in der Öffentlichkeit zu stehen, fällt von mir ab.

Ihre letzte Rede ist verklungen: Waren es Worte des Abschieds oder ging es noch mal richtig um Politik?

Große Abschiedsworte liegen mir nicht – und dafür war mir auch die Zeit zu schade. Es ging noch mal um Politisches. Da ich nicht mehr an einen Fraktionszwang gebunden bin, sind meine Reden inzwischen ohnehin freier und punktgenauer.

Was werden Sie denn von nun an vermissen?

Was ich vermissen werde, ist, meiner Position in der Öffentlichkeit so viel Raum geben zu können. Das ist schon ein Privileg.

Was würden Sie als Höhepunkt Ihrer politischen Karriere bezeichnen?

Auf jeden Fall den Einzug in den Landtag 2011. Da war ich beseelt und glücklich. Durch das Reaktorunglück in Fukushima waren wir Grüne damals eine riesige Fraktion. Und gleich Teil der Regierung zu sein, war auch schön. Da herrschte Aufbruchstimmung – nicht nur in Rheinland-Pfalz. Ein richtiger Ruck ging durch die Gesellschaft.

Wenn Sie an Ihren Einstieg in die Landespolitik zurückdenken: Gab es Menschen, die Sie damals sehr unterstützt, Ihnen vielleicht sogar entscheidende Türen geöffnet haben?

Es waren nicht einzelne Personen, die mich gefördert haben. Mein Einstieg fand zu einem Zeitpunkt statt, in dem alles sehr gut gepasst hat. Der entscheidende Türöffner war also eher ein indirekter: Die Grünen waren 2006 aus dem Landtag geflogen und es kam zu einer Zäsur – sowas ist immer mit vielen Personenwechseln verbunden. Das war für mich als junger politisch interessierter Grüner, der sich schon ein wenig hatte profilieren können, eine Chance. Ich konnte gut Fuß fassen. Auch kommunalpolitisch war ich erfolgreich – ich hatte 2009 bei der Landratswahl gegen Winfried Hirschberger kandidiert und war auf fast 40 Prozent gekommen, das wurde auf Landesebene registriert. So landete ich sehr weit vorne auf der Liste – und 2011 kamen die Grünen dann ja wieder in den Landtag.

Sie kommen aus der Stadt- und Landschaftsplanung: Hat Ihnen dieser Blick auf die Dinge im Landtag manchmal geholfen?

Auf jeden Fall. Und ich würde auch jedem empfehlen, der hauptamtlich Politik machen will, erst einmal eine Zeit lang in einem Beruf zu arbeiten – egal in welchem. Man sollte Erfahrung sammeln und sich ein gewisses Standing erarbeiten. Das hilft später dabei, gute Politik machen zu können. Die Planung hat für die Themenfelder, die ich betreut habe, etwa Klimaschutz und Energiepolitik, natürlich gut gepasst. Auch die Selbstständigkeit in dem Beruf hat mir später in der Politik sehr geholfen.

Ich habe vorhin nach dem Höhepunkt gefragt. Gab es auch einen Tiefpunkt?

Ein schmerzhafter Tiefpunkt war für mich, als ich merkte, dass meine Partei in eine völlig andere Richtung abgedriftet ist – zum einen in Sachen Krieg, zum anderen in der Corona-Krise. Ich hätte einen derart autoritären Politikstil bei den Grünen nie erwartet. Es wurde Politik gemacht, die stark auf den Faktor Angst gesetzt hat. Es wurde mit dem Finger auf Menschen gezeigt, die aus unterschiedlichen Gründen „nicht Mainstream“ waren. Das war nicht nur ein politischer, sondern auch ein zwischenmenschlicher Tiefpunkt. Und dass die Grünen zu einer Kriegspartei geworden sind, halte ich für unverzeihlich – da ist die Partei ihrer gesellschaftlichen Aufgabe einfach nicht gerecht geworden.

Schon vorher gab es einen gewissen Entfremdungsprozess. Ich hatte gemerkt, dass der Nachhaltigkeitsgedanke innerhalb der Partei nicht mehr so forciert wurde, wie das früher mal der Fall gewesen war. Heute geht es ja eher darum, einen immer größer werdenden Energiehunger zu stillen.

Werden Sie weiterhin mithelfen, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Rheinland-Pfalz aufzubauen?

Ich werde mich stark zurückziehen – das ist auch kein Geheimnis. Unseren Stammtisch hier in Godelhausen werde ich noch ein bisschen unterstützen, aber nicht federführend. Im Landesvorstand werde ich noch bis Oktober bleiben. Ich freue mich sehr auf andere Dinge.

Dazu kommen wir gleich noch mal. Vorher die letzte politische Frage: Was erwarten Sie denn von der neuen Landesregierung?

Ich finde den Machtwechsel nach 35 Jahren gut, das kann Neues in Bewegung setzen. Allerdings habe ich wenig Hoffnung: Die Landesregierung hat nicht die Kraft, die Einnahmesituation signifikant zu verbessern. Um es noch mal zu betonen: Wenn auf der großen politischen Bühne hemmungslos Kriegswirtschaft betrieben wird, fehlt das Geld in Ländern und Kommunen für andere Dinge. Ich fürchte also, dass die Mangelverwaltung weitergehen wird.

In seiner neu hinzugewonnenen Freizeit will Andreas Hartenfels unter anderem gärtnern, wandern und für seine Enkel da sein. Außerdem ist er ein begeisterter Krimileser. Foto: Philipp Jung

Gehen wir mal von der Politik weg: Wofür haben Sie jetzt endlich mehr Zeit?

Auf meinem Anwesen, einem alten Bauernhof, gibt es immer was zu tun. Wir haben ja auch einen großen Garten. Außerdem bin ich dreifacher Opa – und freue mich entsprechend auf viel Zeit mit den Enkelkindern. Nebenbei werde ich vielleicht noch die ein oder andere Gartenplanung machen – aber nicht mehr im Hauptberuf. Ich werde ja auch schon 60 dieses Jahr, insofern ist die Rente nicht mehr weit (lacht).

Zur Person

Andreas Hartenfels, Jahrgang 1966, lebt in Nanzdietschweiler. Er studierte Stadt- und Landschaftsplanung in Kassel und war von 1996 bis 2011 selbstständig mit einem Planungsbüro. 2011 zog er mit den Grünen in den Landtag ein, 2022 trat er aus Partei und Fraktion aus. Seit 2024 ist er Mitglied des Bündnisses Sahra Wagenknecht, dessen Spitzenkandidat er bei der Landtagswahl 2026 war. Hartenfels ist verheiratet und hat zwei Stiefkinder.