Zwei Italienerinnen – eine mit Wohnsitz in Sizilien, die andere von Geburt an mit italienischen Wurzeln –, zwei Stimmen und zwei Gitarren. Aber eine vollkommen runde Show mit dem Herzen am rechten Fleck. „Quarantine Dream“ heißt das neueste Album der kanadischen Singer-Songwriterin Andrea Ramolo, die sich für die Tour durch Deutschland ihre italienische Freundin Sara Romano in den Van geholt hat. Am Sonntag machten beide Halt im Kinett.

Andrea Ramolo ist eigentlich Kanadierin, durch und durch. Schon ihr Naturell wirkt klassisch kanadisch: frei, naturverbunden, bodenständig und hochgradig sympathisch. „Layed back“,