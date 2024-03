Andrea Fauß, ehemalige Beigeordnete und Marktmeisterin der Stadt Kusel, führt die Vorschlagsliste der Grünen für die Wahl des Kuseler Stadtrats im Juni an. Die Partei setzt dabei auf bewährtes Personal sowie neue Gesichter.

Auf allen drei Ebenen – im Kreistag, Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan sowie im Kuseler Stadtrat – will sich Andrea Fauß künftig engagieren. Die 52-jährige Kuselerin, die bei der Aufstellung der drei Listen der Grünen in der vergangenen Woche durchaus Kritik an der Verwaltung übte, hat gleich dreimal einen vorderen Platz erhalten (Kreistag: Position sieben, VG: Platz drei). Auf der Vorschlagsliste für den Stadtrat steht die frühere Marktmeisterin und Beigeordnete ganz oben. Auf Position zwei: Klaus Schwinn. Er habe Eckhard Steuer bereits bei seiner Bürgermeisterkandidatur vor fünf Jahren unterstützt und gesehen, „was alles bewegt werden könnte“. Der 52-Jährige zeigte sich enttäuscht davon, wie zäh alles voran gehe und verwies etwa auf „tolle Konzepte“, die den Schulweg für Kinder und Kusel allgemein für Radfahrer sicherer machen könnten. Auf Platz drei steht Helen Rapin, die betonte, dass es ihr wichtig sei, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Platz vier hat Stephan Just, Inhaber des Kuseler Bioladens „Ursprung“, der vor anderthalb Jahren als Nachrücker von Eckhard Steuer in den Stadtrat gekommen ist. Die Liste der Grünen umfasst 15 Namen auf 22 Positionen. Die ersten sieben Namen werden doppelt genannt.

Kandidaten der Grünen

Andrea Fauß, Klaus Schwinn, Helen Rapin, Stephan Just, Marina Forve-Metzler, Tobias Rech, Christine Fauß, Nino Rapin, Silvia Schäfer, Gerhard Drieslein, Heidrun Rühmann, Axel Grimm, Bärbel Kakolewski, Stefan Simon, Ralf Schwarz.