Nur zwei Scheiben ausgebaut und mitgenommen haben Unbekannte, die in einen in der Talstraße stehenden Wohnwagen eingebrochen sind. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen Dienstag, 7. Juli, 22 Uhr, und Mittwoch, 8. Juli, 9 Uhr, die Eingangstür des Wohnwagens aufgehebelt und zwei der Fensterscheiben abmontiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373 8220 beziehungsweise per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.