Die Wahlkämpfer sind im Endspurt. Auch 2026 wird wieder auf Plakate gesetzt. Bei der einen Partei mehr, bei der anderen weniger.

Im Landkreis Kusel setzen die Parteien, wie gerade unschwer zu erkennen ist, im laufenden Wahlkampf weiterhin stark auf die klassische Plakatwerbung – allerdings in sehr unterschiedlichem Umfang. Während manche Parteien Tausende Plakate im öffentlichen Raum platzieren, verfolgen andere bewusst eine deutlich zurückhaltendere Strategie.

Besonders umfangreich haben CDU, SPD und AfD plakatiert. Für die beiden Kreisverbände der historischen Volksparteien sprechen Pia Bockhorn-Tüzün, Unterbezirksvorsitzende der SPD, und Sebastian Borger, CDU-Kreisvorsitzender, von einem Volumen zwischen 1200 und 1400 physischen Werbemitteln. Noch etwas höher liegt die AfD, die rund 1500 Plakate an Straßenlampen, Zäunen und Geländern aufgehängt hat, wie Kreisvorsitzende Catalina Monzon sagt.

Bewusst weniger Plakate gedruckt

Im Mittelfeld bewegen sich mehrere der übrigen Parteien: Die Freien Wähler haben nach Angaben von Sprecherin Margot Schillo rund 800 Plakate im Landkreis platziert, die FDP laut Kreisvorsitzendem Peter Jakob etwa 700. Der Linken-Kandidat Sebastian Demmel nennt einen Umfang von rund 600 Plakaten, während Andreas Hartenfels vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) von etwa 400 spricht. Zurückhaltender gehen nur noch die Grünen vor. Sie haben rund 200 Plakate aufgehängt – und bewusst so wenige produzieren lassen. Als Grund nennt Kreissprecherin Katja Daish unter anderem Umweltaspekte: Wahlplakate würden nach wenigen Wochen im Müll landen, weshalb man die Anzahl begrenzen wolle – wenngleich man aus Gründen der Sichtbarkeit nicht ganz darauf verzichten möchte.

Für die vielen Plakate braucht es auch jede Menge Helfer, um sie an Ort und Stelle zu befestigen. Bei CDU und AfD waren nach deren Aussage jeweils etwa 40 bis 50 Unterstützer am Plakatieren beteiligt. Die SPD spricht davon, dass sich praktisch alle Ortsverbände in irgendeiner Form am Wahlkampf beteiligt hätten, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Die Freien Wähler hatten rund 18 bis 20 Helfer, die Linke und das BSW jeweils etwa 15. Bei den Grünen waren es nach eigenen Angaben zehn bis zwölf Freiwillige, die im Landkreis unterwegs waren, während die FDP mit sechs Helfern auskam.

Vandalismus bleibt ein Thema

Vandalismus an Wahlplakaten bleibt ein Thema – allerdings berichten die Parteien im Landkreis von unterschiedlich gravierenden Erfahrungen. CDU, SPD, Freie Wähler, FDP und BSW geben an, bislang keine oder nur sehr wenige Vorfälle registriert zu haben.

Anders sieht es bei den Grünen aus. Daish berichtet von mehreren beschädigten Großflächenplakaten, unter anderem in Schönenberg-Kübelberg und in Altenglan. Monzon spricht für die AfD ebenfalls von teilweise erheblichen Beschädigungen, wobei noch keine genauen Zahlen vorlägen. Die Linke meldet im Landkreis Kusel zwar bislang nur wenige konkret beobachtete Schäden, erklärt aber zugleich, dass die Zahl zerstörter Plakate auf Landesebene nach Einschätzung der Geschäftsstelle Westpfalz insgesamt deutlich höher liege als bei früheren Wahlen.

Alle betonen, dass das Zerstören oder Abnehmen der Wahlplakate keine Bagatelle sei und man auch gesetzlich dagegen vorgehen würde. CDU, Grüne und AfD geben an, grundsätzlich Anzeige zu erstatten, wenn Plakate mutwillig beschädigt werden. Andere Parteien sehen dafür bislang keinen Anlass, weil größere Vorfälle ausgeblieben seien.

Was kostet der Wahlkampf?

Beim finanziellen Aufwand liegen die Angaben in ihren Dimensionen auseinander, wobei nicht alle bereit waren, genaue Zahlen bereitzustellen. Tief in die Tasche greift laut Borger die CDU, die sich den Wahlkampf einen nicht näher bezifferten fünfstelligen Betrag kosten lässt. Dabei spielen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden eine Rolle bei der Finanzierung, sagt der CDU-Kreisvorsitzende. Für die AfD beziffert Monzon die Kosten für die Wahlwerbung auf rund 7000 Euro.

Die Angaben der anderen Parteien bewegen sich alle in einem mittleren vierstelligen Bereich, wobei die Grünen keine Zahlen für den Landkreis nennen. Auch Die Linke gibt keine konkreten Kosten für den Wahlkampf im Landkreis an, Demmel betont jedoch, dass die Wahlkämpfe generell ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden von Privatpersonen finanziert würden. Großspenden von Konzernen spielten bei der Partei grundsätzlich keine Rolle, so Demmel.

Soziale Medien sind längst ein Muss

Inhaltlich setzen alle Parteien in der Westpfalz inzwischen auf einen Mix aus klassischen und digitalen Wahlkampfmitteln. Plakate gelten jedoch weiterhin als wichtigstes Medium für die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Alle Parteien betonen jedoch, dass eine Präsenz in den sozialen Medien heute unabdingbar sei, um Wählerstimmen für sich zu gewinnen.

Auch der direkte Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern wird von vielen Parteien als zentraler Bestandteil der Strategie hervorgehoben. SPD und Linke geben an, besonders stark auf Haustürbesuche und Gespräche vor Ort zu setzen. Auch die Freien Wähler betonen ihre Präsenz in den Dörfern und Städtchen des Kuseler Landes – etwa bei Vereinsveranstaltungen oder Festen.