Das Ende des Schuljahrs steht bevor. Mehrere Schulen im Kreis verabschieden ihre Schüler mit einer Abschlussfeier. Dabei wird es die Zeugnisse sowie einige Auszeichnungen geben – und teils besondere Programmpunkte.

Es wird einigen Grund zum Feiern geben. Am Freitag, 14. Juli, finden an fünf Schulen im Kreis Veranstaltungen statt, um die Abschlussklassen zu verabschieden.

Insgesamt 87 Abschlussschüler gibt es in diesem Schuljahr an der Realschule Plus in Kusel, sagt Rektorin Nina Dahlke auf Anfrage der RHEINPFALZ. 23 Schüler verlassen die Schule nach neun Schuljahren und dem Erwerb der Berufsreife, 64 Schüler haben der Rektorin zufolge die Mittlere Reife erlangt. Sie werden nun in der Fritz-Wunderlich-Halle verabschiedet. Die Schüler hätten in den vergangenen Jahren wegen Corona zurückstecken müssen. So seien die Leistungen zeitweise etwas schlechter ausgefallen, und die Schüler hätten sich an das Beisammensein im Klassenverbund nach langem Homeschooling wieder gewöhnen müssen.

Doch das ist Vergangenheit. In diesem Schuljahr konnten Dahlke zufolge wieder Praktika absolviert werden und viele Firmen meldeten sich, um Lehrstellen anzubieten, da sie nach den pandemiebedingten Schwierigkeiten das Personal aufstocken wollen, erzählt die Rektorin.

Kleiner Jahrgang der BBS

Vor den Schülern der Realschule Plus werden in der Fritz-Wunderlich-Halle die Abiturienten der Berufsbildenden Schule (BBS) Kusel verabschiedet. Nach Angaben von Janine Cloos, Abteilungsleiterin Wirtschaft und Leiterin Höhere Berufsfachschule Fachrichtung Wirtschaft, habe es sich zu Beginn der Oberstufe schon um einen kleinen Jahrgang gehandelt. Am Freitag werden nun lediglich 17 Abiturienten das Berufliche Gymnasium, Fachrichtung Wirtschaft, verlassen. In der Höheren Berufsfachschule wiederum seien zwölf Schüler mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife am Ende ihrer Schullaufbahn angelangt. Die diesjährigen Abschlussjahrgänge seien die ersten gewesen, die von Corona betroffen waren, die ersten, die sowohl Fern- als auch Hybridunterricht erlebten. Während der Ausbildung habe man „verstärkt Wert auf die Entwicklung von Medienkompetenzen und die Nutzung digitaler Tools gelegt“.

In der Realschule Plus Altenglan haben 31 Schüler die zehnte und 43 Schüler die neunte Klasse abgeschlossen. Von den bisherigen Neuntklässlern – „es waren weniger als sonst“, sagt Schulleiterin Katja Albert – setze mehr als die Hälfte die Schullaufbahn in der zehnten Klasse fort. Bei der Abschlussfeier am Freitag in der Altenglaner Turn- und Festhalle werden Sketche, Tänze, Gedichte sowie ein von einer Klasse geschnittenes Vorstellungsvideo präsentiert. Der Clip orientiere sich vom Stil her an den während des Homeschoolings typischen Erklär- und Lernvideos. Zudem werden einige Schüler für ihr soziales Engagement ausgezeichnet, etwa ihre Mitwirkung im Schulsanitätsdienst oder der Friedensgruppe oder weil sie freiwillig Müll auf dem Pausenhof eingesammelt haben.

Abschied mit Sketchen, Gedicht und Video

Auch in der Realschule Plus und Fachoberschule Lauterecken-Wolfstein werden am Standort Wolfstein – dort werden die siebte bis zehnte Klasse unterrichtet – mehrere Auszeichnungen überreicht. So boten Schüler der zehnten Klasse Arbeitsgemeinschaften in der Ganztagsschule an, es wurden Sprachkurse mit Abschlussprüfung absolviert.

Von den zwei zehnten Klassen mit 43 Schülern werden danach 15 in die „hauseigene FOS gehen“, wie Rektorin Katja Zielinski mitteilt. Weiterhin setzen 58 der 80 Schüler aus den vier neunten Klassen ihre Schullaufbahn fort.

So viele Anmeldungen wie nie zuvor

„Wir hatten noch nie so viele Anmeldungen für die Oberstufe aus der eigenen Stufe zehn wie in diesem Jahr, nämlich 55. Dazu kommen noch externe Anmeldungen aus anderen Schulen“, berichtet Anja Ziegler, Pädagogische Koordinatorin der Klassen neun und zehn an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr. So starten, Stand jetzt, 75 Schüler im Schuljahr 2023/2024 in die Oberstufe. Kaum verwunderlich also, dass der Kreis der Verabschiedeten am Freitag etwas kleiner ist.

Die Schule verlassen werden 23 Schüler mit Sekundarabschluss I. Mit Berufsreife oder der besonderen Form der Berufsreife gehen zudem 20 Kinder aus Stufe neun sowie drei Schüler aus Stufe zehn ab. Die Abschlussfeier wird in der Aula in Schönenberg-Kübelberg gefeiert. Neben der Zeugnis- und Preisverleihung sagen die Absolventen mit Bilderrückblick und Abschlusslied Adieu.