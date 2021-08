„Dein Auto ist schneller... aber ich fahre vor Dir“ – ein Schild mit dieser Aufschrift hat ein Unfallfahrer am frühen Freitagmorgen auf dem Mayweilerhof hinterlassen. Dort war er zwischen 4 und 5 Uhr gegen die Gartenmauer des Anwesens 10a gefahren, hatte dann Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, geht sie davon aus, dass das Schild an dem unfallverursachenden Fahrzeug befestigt gewesen ist. Hinweise zum Unfall, bei dem Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden ist, nimmt die Polizeiinspektion Kusel entgegen unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.