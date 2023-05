Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Runde Meditieren, sich in den weiten Welten des Folks verlieren und einfach schönen Klängen lauschen: Das ermöglichten am Dienstag die Musiker Sophia Djebel Rose und Raoul Eden alias An Eagle in Your Mind aus Frankreich bei ihrem Auftritt im Kuseler Kinett. Und entfalteten dabei hypnotische Kräfte.

Es waren zwar nicht viele, die sich auf diese hypnotische Wirkung einließen. Aber beim Kinett kommt es ja nie auf Masse, sondern auf Klasse an – sowohl in Sachen Bands als auch in Sachen