Ein Unfall auf der Auffahrt zur A 62 zwischen Kusel und Konken hat am Sonntagabend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Wie der stellvertretende Pressewart Sebastian Jung berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr alarmiert, weil ein Autofahrer beim auffahren auf die Autobahn mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war. Das Auto sei zwar wieder auf der Straße zum Stehen gekommen, aber so stark beschädigt worden, dass Betriebsstoffe ausliefen, die von den Einsatzkräften beseitigt werden mussten. Nach Angaben der Feuerwehr musste der Fahrer zwar an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt werden, ins Krankenhaus musste er aber nicht. Die Autobahnauffahrt war wegen den Bergungsarbeiten bis etwa 20.30 Uhr gesperrt.