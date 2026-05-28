Philipp Gruber (FWG) leitet ab Samstag die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein. Noch-Bürgermeister Andreas Müller (SPD) hat ihn am Donnerstagabend in Wolfstein vereidigt. Im Rahmen einer Verbandsgemeinderatssitzung fand in der Mensa der Realschule plus in Wolfstein die Amtsübergabe statt. Gruber betonte, dass er Respekt vorm Amt des Bürgermeisters habe, sich aber sehr auf die neue Aufgabe freue.

Müller blickte in einer launigen Rede auf seine achtjährige Amtszeit zurück, in der es ihm gelungen sei, etliche Wahlversprechen umzusetzen. „Das ist uns als Team gelungen“, sagte er an die Verwaltungsmitarbeiter und Mitglieder des Verbandsgemeinderates adressiert: „Sowas gelingt nur im Team.“ Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde bei bestem Wetter auf dem Schulhof gefeiert. Wie Müller der RHEINPFALZ sagte, freue er sich auf den neuen Lebensabschnitt, bei dem ihm sicherlich nicht langweilig werde.