Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er seine Ehefrau bedroht und ihr ins Kinn gebissen hat, Hundewelpen gestohlen, einen Polizisten beleidigt und bedroht hat und ohne gültigen Führerschein Auto gefahren ist, muss ein 59-Jähriger aus dem Südkreis ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis. Bewährung gibt es nicht, auch wegen der vielen Vorstrafen des Mannes.

Das Problem des 59-Jährigen: Er hat eine zu kurze Zündschnur und geht schon aus geringem Anlass in die Luft. Das zeigte sich am Mittwochnachmittag im Gerichtssaal in Landstuhl. Als