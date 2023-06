Als seine kranke Tante schnell Hilfe benötigte, setzte sich Swen Mohr ins Auto und fuhr von Hausweiler in den Nachbarort Lauterecken. Ohne zu wissen, was ihn erwartete, stellte er sein Auto ab und eilte in die Wohnung der Tante. Später traf er am Auto auf einen Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung. Der stellte gerade ein Protokoll für das Parken auf dem Gehweg aus: 55 Euro. Mohr ließ sich das nicht gefallen und nahm sich einen Anwalt. Nun wurde die Angelegenheit vor dem Amtsgericht verhandelt.

