Stand jetzt wird das Baustellenprovisorium nicht zur Dauerlösung werden. Die Rede ist von der Ampelanlage in Höhe der Kläranlage Waldmohr. Der saarländische Landesbetrieb für Straßenverkehr (LfS) hat die Ampel an der Abzweigung der Landesstraße 355 in die Eichelscheiderstraße aufgestellt, um den Verkehr wegen der Arbeiten auf der A 6 bei Homburg zu entlasten. „Im Moment ist nicht vorgesehen, dass unmittelbar nach dem Ende der Arbeiten eine feste Anlage installiert wird“, sagt Richard Lutz, Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern. Das heißt aber nicht, dass dort nie eine feste Anlage entstehen könnte. „Es wird weitere Untersuchungen geben, aber dafür benötigen wir den Normalzustand, also ein Ende der Arbeiten auf der Autobahn“, sagt Lutz. Unter anderem müsse dann untersucht werden, wie viele Autos den Bereich täglich passieren, wie lange zum Beispiel Autofahrer in der Eichelscheiderstraße warten müssen, ehe sie auf die Landesstraße in Richtung Schönenberg-Kübelberg oder in Richtung Autobahn abbiegen können. Zudem muss geprüft werden, ob die Stelle ein Unfallschwerpunkt ist. Diesbezüglich sah die Polizei in Schönenberg-Kübelberg Anfang des Jahres noch keinen Handlungsbedarf: 2020 gab es an der Stelle vier Unfälle.