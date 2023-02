Lange wurde das Projekt durch Lieferprobleme verzögert, nun wird das Ampel-Provisorium an der Kreuzung Wolfgasse-Hauptstraße-Schulstraße durch eine feste Ampel ersetzt. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 2. März, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 31. März, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mit. Der Baustellenbereich wird während dieser Zeit halbseitig gesperrt, der Verkehr auf der Bundesstraße wird über eine Baustellenampel geregelt. Die halbseitige Sperrung erfolgt für beide Fahrtrichtungen jeweils für rund zwei Wochen, so der LBM weiter. Die Arbeiten werden von der Firma Diesler aus Tholey erledigt. Kosten: rund 90.000 Euro.