So einige dürften sich die Hände gerieben haben voller Vorfreude auf ihren neuen Schlitten. Und nicht viel später geflucht haben, weil sie gehörig übers Ohr gehauen worden sind – Geld weg, aber kein Auto in Sicht. Jetzt aber ist einem Betrüger, der diese Masche ritt, das Handwerk gelegt worden. Das Schöffengericht am Amtsgericht Landstuhl hat den 38-Jährigen hinter Gitter geschickt.

Ob der 38-Jährige für eine längere Weile hinter Gittern bleibt, ist noch nicht klar. Denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Trotzdem sitzt der Verurteilte