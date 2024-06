Mit einer Festveranstaltung in Kusel feiert der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Westrich am Freitag, 28. Juni, seinen 20. Geburtstag.

Los geht es um 11 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der katholischen Kirche St. Ägidius. Im Anschluss werden die Feiern im Pfarrheim fortgesetzt. Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Westrich will Betroffenen und Angehörigen den Abschied vom Leben erleichtern. Knapp 40 ehrenamtliche Mitarbeiter sind in den drei Verbandsgemeinden (VG) des Landkreises Kusel sowie im Kreis Kaiserslautern in den VG Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau und Ramstein-Miesenbach im Hospizdienst tätig, hinzu kommen vier hauptamtliche Mitarbeiter. Sie begleiten jedes Jahr rund 160 Menschen. Träger des Hospizdienstes sind der Caritasverband Speyer sowie die Ökumenischen Sozialstationen Kusel-Altenglan und Brücken.

Dem 20-jährigen Bestehen des Dienstes wird schon seit Beginn des Jahres mit mehreren Veranstaltungen gedacht. Unter anderem ist für 29. August, 14 bis 18 Uhr, in der Kuseler Remigiusbergstraße 10 ein Tag der offenen Tür geplant.