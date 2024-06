Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Westrich hat am Freitag sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Den Auftakt der Feier bildete ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Ägidius, geleitet von dem katholischen Pfarrer Nils Schubert und dem protestantischen Dekan Lars Stetzenbach. Stetzenbach sagte in seiner Predigt, dass die „letzte Lebensphase eine unheimlich intensive Phase“ sei. Die Sterbebegleitung sei ein großes Geschenk und keine Selbstverständlichkeit.

Die beiden Geistlichen segneten die vier hauptamtlichen und 38 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Beratungsdienstes. Udo Schultheiß trug ein Lied vor, das sich mit dem Thema Sterben befasst. Im Anschluss gab es im katholischen Pfarrheim einen Empfang, bei dem die Mitarbeiter sich mit einer Ausstellung vorstellten und sich mit der Frage beschäftigten, was in ihrem Koffer für die letzte Reise enthalten sein soll.